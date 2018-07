Polémica portada de The sun previo al partido de Colombia e Inglaterra

A horas antes del partido entre las selecciones Colombia e Inglaterra, uno de los más reconocidos periódicos ingleses, ‘The Sun’, animó las emociones previas al partido con una controversial portada.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Tomorrow’s front page: #ENG captain Harry Kane will lead the charge to send us through to the #WorldCup quarter-finals 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 https://t.co/7tsFhcddPm pic.twitter.com/MSz30dxrCB

— The Sun (@TheSun) 2 de julio de 2018