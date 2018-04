¡Pillado! Lo encontraron viendo porno en la Universidad

Es común encontrar en el grupo de clase aquellos estudiantes que se distraen fácilmente, sea con sus celulares o portátiles o sencillamente con sus compañeros. Sin embargo, en esta ocasión ha sido muy curiosa la forma en que el protagonista del vídeo pasa las horas de clase cuando esta aburrido.

En el video se puede ver el transcurso de una clase normal, sin embargo no ser puede diferenciar la universidad. Al parecer el joven aprovecho un momento de ocio para buscar alguna película de adultos en su computador, pero con lo que el no contaba, era que sus audífonos no estaban conectados, lo cual lo dejo en evidencia frente a sus compañeros en la universidad.

Todos lo tomaron con mucho humor, sin embargo ¿Qué harías en esta situación?