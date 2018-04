Periodista cae en una piscina en medio de entrevista

El reportero de la BBC, Mike Bushell, se encontraba entrevistando a algunas estrellas del equipo de natación de Inglaterra sobre los Juegos de la Commonwealth, sin embargo, no todo salió como se esperaba.

Los deportistas se encontraban al borde de una pequeña piscina y el reportero en búsqueda de hacer más amena la entrevista, decidió sentarse junto a ellos con sus pies en el agua.

A pesar de sus buenas intenciones, el periodista tuvo un pequeño tropiezo lo que lo dejó empapado en la piscina y con una entrevista a medias, a continuación el gracioso suceso.

“I’m going to be very careful” – if only BBC reporter Mike Bushell had listened to his own advice 🤦‍♂️🌊😂 pic.twitter.com/u28ivzFqW2

— BBC News (UK) (@BBCNews) 11 de abril de 2018