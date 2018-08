Pedro Capo nos habla de su nuevo sencillo, ‘Calma’

Pedro Capó es un cantante, compositor y actor puertorriqueño, que ha participado en las películas “Shut Up And Do It” y “Paraíso Travel”, entre otros trabajos artísticos.

‘Calma’, su nueva canción, ya es todo un éxito y también le da nombre a la gira que inició hace pocas semanas en Boston y que seguirá con New York.

Su sencillo nace de la necesidad de estar en contacto con el bienestar interior y de hacer un paréntesis en la rutina para disfrutar de la vida. “Lo contamos desde un punto de vista romántico y nace para recordar como fui de niño”, nos contó el artista en entrevista con Tenemos Que hablar.

El video fue grabado en las montañas y playas de Cabo Rojo, al oeste de su natal isla, filmado bajo la dirección del también actor puertorriqueño Israel Lugo, y producido por ‘La Tara’. Además, cuenta con la participación de la modelo y bailarina boricua Tatiana Delgada.

La canción ya es todo un éxito, tiene más de un millón de streamings y reproducciones en YouTube.