Paris Hilton regresa a la música con su nuevo sencillo ‘Summer Reing’

Después de dos años de ausencia en la industria musical, Paris Hilton regresa con su sencillo ‘Summer Reing’, producido por los Dj’s españoles Raúl Soto y Juan Manuel Surian.

La cantante anunió su nuevo trabajo a través de sus redes sociales, en donde escribió: “me siento orgullosa de anunciar el lanzamiento de mi perfume Rosé Rush número 23 con mi nuevo sencillo”.

So proud to announce the launch of my 23rd perfume Rosé Rush with my new single #SummerReign. ✨💕👸🏼💕✨ https://t.co/vlzOdNi89T pic.twitter.com/wnRLS1Y1Gu

— Paris Hilton (@ParisHilton) 11 de julio de 2017