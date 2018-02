¿Paris Hilton ahora copia a Kim Kardashian?

El día de hoy Paris Hilton a publicado unas imágenes en sus redes sociales que a generado revuelo entre sus seguidores, y era de esperarse pues la empresaria se ve en sus fotos con un estilo idéntico al de la Kim Kardashian, protagonista del reality ‘Keeping Up with the Kardashian’.

Una publicación compartida por Paris Hilton (@parishilton) el Ene 30, 2018 at 9:57 PST

Le puede interesar: ¿Se lanza como ‘youtuber’? Paulina Vega sorprende a sus seguidores al anunciar su nueva faceta

En las imágenes se puede notar a Hilton caracterizada como Kardashian, con los looks de los que luce a menudo, pantalones anchos y camisetas tipo ‘cropp’.

Una publicación compartida por Paris Hilton (@parishilton) el Ene 31, 2018 at 3:03 PST

Sus fans no deben preocuparse ya que es una campaña publicitaria para la nueva colección de la firma de Kanye West ‘Yeezy’, donde su mujer se ha convertido en la mejor embajadora de su marca y ahora han decidido contar con Hilton para ayudarles a seguir expandiendo la firma.