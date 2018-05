¿Obras de arte tridimensionales?, mira el proyecto de este museo en Japón

El colectivo japonés TeamLab, en Tokio, desarrolló el proyecto de una instalación de arte que interactúa con los visitantes por medio del tacto. La idea es “liberar el arte de las restricciones físicas”.

La instalación cuenta con tres salas, para las cuales usaron 520 computadoras y 470 proyectores.

A member of teamLab collective poses in a digital installation room with hanging lamps, that illuminate as the visitor nears and the light moving from one lamp to another around the room, at Mori Building Digital Art Museum in Tokyo. (VCG/Anne Beade Behrouz Mehri) pic.twitter.com/thwi1vqeoN

— Global Times (@globaltimesnews) 5 de mayo de 2018