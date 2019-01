Nicki Minaj confesó con qué frecuencia tiene relaciones sexuales con su novio

La rapera Nicki Minaj decidió comenzar el nuevo año con fuertes declaraciones sobre su vida íntima y, a través de Twitter respondió cuantas veces al día tiene relaciones sexuales con su nuevo novio, Kenneth Petty.

El sábado, la cantante sin nada de vergüenza contestó la respuesta de un fan que especulaba que ella llegaría a hacerlo hasta 6 veces, pero la rapera reveló que en promedio tiene sexo de 3 a 4 veces por día. “En promedio de 3 a 4 veces, 6 es demasiado chicos”.

3️⃣-4️⃣ on average.

6 is a bit much sis 😂 https://t.co/HQ465hafG6 — QUEEN (@NICKIMINAJ) 5 de enero de 2019

Aunque muchos de los seguidores de Minaj no aceptan su relación debido a los registros en línea donde se afirma que Kenneth Petty es un delincuente sexual con antecedentes en Nueva York, y condenado por intento de violación en 1995, a ella parece no impórtale y no descarta la posibilidad de tener un hijo, ya que, hasta los nombres de los bebés ya los eligieron juntos.

We already chose them babe. Lol but thx. ♥️ https://t.co/T8hzrwdWz9 — QUEEN (@NICKIMINAJ) 6 de enero de 2019

