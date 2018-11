‘Nacido para ser rey’ llegará a las salas de cine de Estados Unidos este 25 de enero

Alex es un muchachito que es víctima de bullying en el colegio. Un día encuentra la espada Excálibur y la saca de la piedra en la que ha estado clavada por milenios. Con ello descubre que su destino es formar una nueva mesa redonda y prepararse para la batalla contra la temible Morgana, quien invoca fuerzas malévolas para dominar y controlar el mundo. En el proceso, Alex recibe ayuda del mago Merlín.

Esto es lo que pasa en el film ‘The kid who would be king’ o ‘Nacido para ser rey’, una producción británica de fantasía y aventuras que fue escrita y dirigida por Joe Cornish. En los roles principales participa Louis Ashbourne Serkis, hijo del famoso actor Andy Serkis, Dean Chaumoo, Tom Taylor, Rhianna Dorris, Angus Imrie, Rebecca Ferguson y Sir Patrick Stewart.

El estreno en Estados Unidos será el próximo 25 de enero, Latinoamérica 31 de enero y Reino Unido el febrero 15.

Nuestra Tele Internacional