Musical ‘Smokey Joe’s Café’ regresa a Nueva York con las canciones de Leiber & Stoller

El musical de Brodway ‘Smokey Joe’s Café’ con las canciones de Leiber & Stoller regresó a la Gran Manzana, esta vez al Stage 42.

Presentado por su equipo de producción original y bajo la dirección del coreógrafo Joshua Bergasse, el show da vida a 40 canciones clásicas del repertorio de estos dos artistas que crearon piezas inolvidables para Elvis Presley, Ben E. King, The Coasters y The Drifters, entre las que se destacan títulos como “Stand by me”, “I’m a woman”, “Spanish harlem”, “On broadway”, y “love potion #9”.

El espectáculo tiene un solo acto, en el que a través de música se construye una historia de amistad, amor y comunidad. En el elenco participan Dwayne Cooper, Emma Degerstedt, John Edwards, Dionne D. Figgins, Jelani Remy, Max Sangerman, Alysha Umphress, Nicole Vanessa Ortiz y Kyle Taylor Parker. Con los dos últimos conversamos sobre lo que significa para ellos perteneces al reconocido musical.

