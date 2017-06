Música, sueños y pasión: Disney·Pixar romperá todos los esquemas con ‘Coco’, su nueva producción

La película de Disney·Pixar ‘Coco’, es una historia multigeneracional sobre el poder de las relaciones familiares. Cuenta con personajes de la ‘Tierra de los Vivos’ y sus seres queridos que han pasado a la ‘Tierra de los Muertos’.

A pesar de que su familia ha prohibido la música desde hace generaciones y sin ninguna explicación comprensible, ‘Miguel’ (voz del actor principiante Anthony Gonzalez) sueña con convertirse en un músico experto como su ídolo, Ernesto de la Cruz (voz de Benjamin Bratt).

Desesperado por probar su talento, ‘Miguel’ se ve transportado mágicamente a la asombrosa y colorida ‘Tierra de los Muertos’ después de una misteriosa serie de eventos. En el camino, conoce al encantador embustero Héctor (voz de Gael García Bernal), y juntos, se embarcarán en un viaje extraordinario para descubrir la verdadera historia de la familia de ‘Miguel’.

Dirigida por Lee Unkrich (‘Toy Story 3’), codirigida por Adrian Molina (artista del guion de ‘Monsters University’) y producida por Darla K. Anderson (‘Toy Story 3’), ‘Coco’ se estrenará en los cines de EE.UU. el 22 de noviembre de 2017.

“Estos mundos paralelos no podrían ser más diferentes”, señala Unkrich. “Uno es Santa Cecilia, el pueblo natal, encantador y trabajador de la familia Rivera, y el otro es la tierra vibrante y fantástica donde van nuestros seres queridos cuando fallecen. ‘Coco’ nos presenta personajes de ambos mundos en la víspera del Día de los Muertos, una noche extraordinaria en la que un niño vivo llamado Miguel da un vistazo al otro lado”.

Además, Molina agrega: “nuestro reparto de voces tiene un talento increíble y nos ayudó a dar forma a nuestro ecléctico grupo de personajes. Todos los intérpretes nos dijeron que encontraron algo con qué identificarse en la película y que por eso les resultó fácil captar la esencia de la historia: se trata de la familia y esperamos que el público se identifique con estos personajes”.

Personajes de la Tierra De Los Vivos

Anthony Gonzalez (‘Ice Box’, serie de TNT ‘The Last Ship’) presta su voz a ‘Miguel’, un aspirante a músico de 12 años que se enfrenta a la antigua regla de su familia que prohíbe la música.

Cuando un accidente mágico lo lleva a la ‘Tierra de los Muertos’, ‘Miguel’ busca a su ídolo, Ernesto de la Cruz, para que lo ayude a regresar a la ‘Tierra de los Vivos’ antes de que sea demasiado tarde.

Ana Ofelia Murguía (serie de Amazon ‘Mozart in the Jungle’, ‘Bandidas’) presta su voz a la querida bisabuela de ‘Miguel’, ‘Mamá Coco’. Es muy anciana y frágil, pero eso no impide que ‘Miguel’ comparta con ella sus aventuras diarias.

Renée Victor (‘Weeds’, ‘The Apostle’) brinda la autoritaria voz de ‘Abuelita’, la abuela de ‘Miguel’ y la máxima encargada de hacer cumplir la prohibición de música de la familia Rivera. Quiere mucho a su familia y hará cualquier cosa por protegerlos. Pero cuando se enoja, agita una pantufla peligrosa.

Jaime Camil (serie de CW ‘Jane the Virgin’, programa de Disney Junior ‘Elena of Avalor’, ‘Secret Lives of Pets’) es la voz de ‘Papá’, el comprensivo padre de ‘Miguel’, quien espera que algún día su hijo se una a él en el negocio familiar de fabricación de calzado.

Sofía Espinosa (‘Gloria’) presta su voz a la amorosa ‘Mamá’ de ‘Miguel’, que lo alienta gentilmente a que adopte las tradiciones de la familia.

Luis Valdez (‘Which Way Is Up’, director de ‘La Bamba’ y ‘Cisco Kid’) es la voz del ‘Tío Berto’, el tío de ‘Miguel’, que trabaja arduamente en el negocio de fabricación de calzado de la familia Rivera.

Lombardo Boyar (‘Happy Feet’, serie de TNT ‘Murder in the First’) presta su voz a un amigable ‘Mariachi’ que ‘Miguel’ encuentra en la plaza de Santa Cecilia.

Personajes de la ‘Tierra De Los Muertos’

Gael García Bernal (serie de Amazon ‘Mozart in the Jungle’) ayuda a dar vida a Héctor, un encantador embustero de la ‘Tierra de los Muertos’ que se ve obligado a pedirle ayuda a ‘Miguel’ para visitar la ‘Tierra de los Vivos’.

Benjamin Bratt (serie de FOX ‘Star’, ‘Doctor Strange’) es la voz del ídolo de ‘Miguel’, ‘Ernesto De La Cruz’, el músico más famoso de la historia de México. Idolatrado por seguidores de todo el mundo hasta su muerte prematura, el encantador y carismático músico es incluso más querido en la ‘Tierra de los Muertos’.

Edward James Olmos (‘Blade Runner’, ‘Stand and Deliver’) presta su voz a ‘Chicharrón’, un amigo malhumorado de Héctor que está siendo olvidado, una condición desafortunada en la ‘Tierra de los Muertos’.

Alanna Ubach (‘Meet the Fockers’, serie de Bravo ‘Girlfriends’ Guide to Divorce’) brinda su voz a Mamá Imelda, la tatarabuela de ‘Miguel’, la matriarca de la familia Rivera y fundadora del exitoso negocio de fabricación de calzado.

‘Miguel’ conoce a ‘Mamá Imelda’ en la ‘Tierra de los Muertos’ y descubre que no comparte su pasión por la música.

Selene Luna (‘My Bloody Valentine’, ‘Celebrity Wife Swap’) presta su voz a ‘Tía Rosita’, la tía de ‘Miguel’ que murió y vive en la ‘Tierra de los Muertos’.

Alfonso Arau (‘Three Amigos’, director y productor de ‘Like Water for Chocolate’, director de ‘A Walk in the Clouds’) es la voz de ‘Papá Julio’, el bisabuelo de ‘Miguel’, al que conoce en la ‘Tierra de los Muertos’.

Herbert Siguenza (‘Larry Crowne’, ‘Ben 10: Alien Swarm’) presta su voz al ‘Tío Óscar’ y el ‘Tío Felipe’, gemelos idénticos y tíos de ‘Miguel’, a quienes conoce en la ‘Tierra de los Muertos’.

Octavio Solis (dramaturgo de ‘Lydia, Santos & Santos’) es la voz del ‘Agente De Llegadas’ en la estación central de la ‘Tierra de los Muertos’.

Gabriel Iglesias (‘Planes’, ‘The Nut Job’, ‘The Nut Job 2: Nutty by Nature’) presta su voz al ‘Empleado Principal’ en el “Departamento de reuniones familiares” de la ‘Tierra de los Muertos’.

Cheech Marin (‘Cars 3’, ‘Tin Cup’, serie de CBS ‘Nash Bridges’) es la voz del ‘Funcionario De La Prisión’ en la ‘Tierra de los Muertos’.

Blanca Araceli (‘The Bridge’) presta su voz a la ‘Presentadora’ de un colorido show de talentos en la ‘Tierra de los Muertos’.