Murió Stephen Hillenburg, creador de Bob Esponja  

El creador de la famosa serie de dibujos animados ‘Bob Esponja’, Stephen Hillenburg, falleció este martes a sus 57 años de edad, según confirmó Nickelodeon.

Su muerte se da después de que Hillenburg revelará meses atrás que fue diagnosticado con Esclerosis Lateral Amiótrofica.

La vida de Stephen siempre estuvo vinculada al mar, antes de llegar a trabajar con Nickeloden en ‘La vida moderna de Rocko‘ y en ‘Bob Esponja’, fue profesor de biología marina en el Orange County Marine Institute, donde se destacó por crear personajes animados para enseñar a sus estudiantes.

En un tuit, el canal confirmó la noticia, además señaló que le entristecía compartir la notica. “Nos entristece compartir la noticia del fallecimiento de Stephen Hillenburg, el creador de Bob Esponja. Hoy, haremos un momento de silencio para honrar su vida y su trabajo”.

💛 We are sad to share the news of the passing of Stephen Hillenburg, the creator of SpongeBob SquarePants. Today, we are observing a moment of silence to honor his life and work. 💛

— Nickelodeon (@Nickelodeon) 27 de noviembre de 2018

Nuestra Tele Internacional.