Misterio Resuelto: Científicos descubren el secreto detrás del icónico paso de baile del ‘Rey del Pop’

Uno de los misterios mejor guardados del siglo pasado era el que poseía Michael Jackson, el mítico ‘Rey del Pop’, ya que en uno de sus más famosos videos, el de la canción ‘Smooth Criminal’ en el año 1983, el artista se inclina 45° hacia adelante, algo que es físicamente imposible según científicos.

En un estudio, investigadores de la India explicaron la física detrás del icónico movimiento de MJ.

Jackson ayudó a desarrollar zapatos especiales para el escenario que le permitían inclinarse 45 grados hacia adelante sin doblar su cuerpo, sin embargo, es necesario estar en una buena condición fisica, pues este movimiento requiera mucha fuerza en los abdominales espalda y pantorrillas.

Academia is dope because you can study MJ’s Smooth Criminal lean and then write about it in the Journal of Neurosurgery. https://t.co/Pe9B3E680X pic.twitter.com/b5kt626Nzy

— Miriti Murungi (@NutmegRadio) 22 de mayo de 2018