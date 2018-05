Mira estas espectaculares esculturas en movimiento

Las obras son creaciones de Ivan Black creadas a partir de fórmulas matemáticas e inspiradas en elementos de la naturaleza, estas estructuras pueden “cambiar” de forma gracias al movimiento.

This moving sculptures interact with the wind to constantly change shape.

Iván Black nació en Londres en 1972 y se ha especializado en este tipo de trabajos ‘cinéticos’, los cuales han llegado a exposiciones alrededor de todo el mundo.

A continuación, algunas de sus mejores esculturas:

I like the Asklepian sculpture by Ivan Black in the @addenbrookes treatment centre pic.twitter.com/S5gMVjUVYf

So excited to have Ivan Black’s mesmerising kinetic #sculpture from @artcarbootfair – he’d just finished making it as we came by! pic.twitter.com/yjn4v5cmkX

— Francesca Happe (@HappeLab) 9 de julio de 2017