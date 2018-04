Mira en exclusiva el detrás de cámaras de The Avengers: Infinity War

Ya estamos en el mes más esperado por todos los fanáticos del Universo Cinematográfico de Marvel, pues ya se acerca el día en que todos los superheroes se reunirán para defender la tierra.

a menos de 20 días para el estreno, Marvel ha publicado un video entre bastidores, detrás de cámaras y entrevistas a los superhéroes.

Check out this special behind-the-scenes look at @Avengers: #InfinityWar featuring interviews from the cast. See it in theaters April 27. Get tickets: https://t.co/xQsJemiGwspic.twitter.com/shqQd6I74b

— Marvel Studios (@MarvelStudios) 11 de abril de 2018