Mira el tráiler de Avengers: Infinity War estrenado en el Super Bowl LII

Capitán América, Iron Man, Spider-Man, Black Widow, Vision, Black Panther Doctor Strange, Nick Fury, Thor, Scarlet Witch, Hawkeye, Ant-Man, los Guardianes de la Galaxia y muchos héroes más, se darán cita el 4 de mayo 2018 para enfrentarse a Thanos en la película Avengers: Infinity War.

Aquí podrán ver el Teaser Trailer de esta superproducción estrenada este fin de semana en el Super Bowl LII.

An entire universe. Once and for all. #InfinityWar pic.twitter.com/QFjf3AGswn

— Marvel Studios (@MarvelStudios) 5 de febrero de 2018