Miley Cyrus y su sorprendente confesión sobre su pareja Liam Hemsworth

Aunque han pasado dos años desde que Liam Hemsworth le entregó un extraordinario anillo con el que sellarán sus planes de futuro, Miley Cyrus aún se refiere a él como su ‘compañero’ y no como su ‘prometido’, pero eso no significa que no sea consiente lo afortunada que es.

La cantante dejó claro a través de su cuenta de Instagram, que sí existen hombres perfectos y su novio es la prueba de ello.



Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Miley Cyrus (@mileycyrus) el 16 de Dic de 2018 a las 2:10 PST

En respuesta a una publicación en la que un usuario comentó que ningún hombre reúne cualidades específicas como: empatía, que mida por encima de 1’15 y sentido común. Cyrus le contestó y su respuesta dejó asombrados a más de uno.

“El mío sí las reúne, no te des por rendido”, escribió la cantante dando respuesta al comentario.

Y es que esta no a la única vez que la estrella del pop da declaraciones a favor de Liam. Hace unos días reconoció que él se portó como todo un héroe durante los incendios en California. “Nunca había querido más a Liam. Recibió mucha acción a cambio de salvar a los animales. Desde luego que fue recompensado. Teníamos que asegurarnos de que sabía lo agradecida que le estaba”, Miley en una de sus últimas entrevistas.

Nuestra Tele Internacional.