Marvel agradece de esta manera a sus fans

A menos de un mes de la Guerra del Infinito, y luego de diez años y mas de 18 películas, el mundo cinematográfico de Marvel a lanzado un vídeo a través de sus redes sociales, donde agradece a sus millones de fans por el apoyo que le han brindado a través de los años.

Robert Downey Jr., Chris Hemswort, Chris Evans, Mark Ruffalo, Tom Holland entre otros varios actores, se quitaron su traje de super heroes, para hablarles directamente a sus fanáticos, y compartirle unas palabras de agradecimiento pues sin ellos, este universo no seria posible.

10 years. Over 18 movies. A special thank you to all of the fans. pic.twitter.com/rW6wcNzmih

— Marvel Studios (@MarvelStudios) 10 de abril de 2018