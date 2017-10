Margarita Rosa de Francisco confiesa que abortó durante su adolescencia

La actriz y presentadora colombiana Margarita Rosa de Francisco, confesó por medio de una columna de opinión que en su adolescencia abortó. Además, relató cómo fue este doloroso procedimiento.

Margarita aseguró que desde joven sabía que no quería tener hijos. Sin embargo, quedó embarazada de su novio de aquella época de quien estuvo enamorada “hasta los huesos”, e incluso pensó que se casaría y pasaría el resto de su vida con él.

La presentadora reveló que días antes de enterarse de su estado se sentía cansada, por lo que una de sus amigas le sugirió hacerse una prueba de embarazo, la cual salió positiva. En ese momento tomó la decisión de someterse a dicho procedimiento.

“Antes de la operación me entrevistó un médico. Cuando me preguntó por mis motivos le contesté la simple verdad: “Porque no quiero tener hijos”, y eso bastó. Fue rápido y grotesco. Un tubo de aspiradora me hurgaba el estómago como un roedor, algo de no repetir”, expresó Margarita.

“Al siguiente día tuve que juntar trozos de alma para armar una cara decente y sacarla a la calle, mientras mis entrañas y mi corazón sangraban”, agregó.

Aunque la actriz defiende el aborto, admitió que es “un acto violento” así como “también lo es dar a luz”.

“¡Ser mujer siempre ha dolido! Pariendo, abortando o negándonos a concebir, no tenemos salida”, concluyó Margarita.

