Es oficial ¡Maluma tiene novia!

El cantante colombiano confirmó su noviazgo con la modelo y DJ cubano-croata Natalia Barulích, quienes se les vio juntos en la Semana de la Moda Masculina en Milán tras la pasarela de Dolce & Gabbana en Milán y por ello la prensa internacional y sus seguidores generaron todo tipo de rumores acerca de la relación entre estos dos personajes públicos.

.@maluma puede estar más feliz. Estas son las primeras imágenes que circulan del cantante junto a su actual pareja Natalia Barulích en Milán, Italia. pic.twitter.com/1ajO4TkOqW — ¡HOLA! Venezuela (@holavzla) 23 de enero de 2018

La actual pareja del reguetonero, tiene 25 años, y fue vista caminando de la mano con el cantante paisa en Italia, y ahora con una foto juntos en el festejo de su cumpleaños 24. Ella fue la protagonista del vídeo de ‘Felices los cuatro’.

Le puede interesar: Vea las increíbles imágenes que nos dejo la superluna de anoche

Una publicación compartida por Ναtαlία Bαrulίch (@natalia) el Ene 13, 2018 at 11:19 PST

Una publicación compartida por Ναtαlία Bαrulίch (@natalia) el Dic 17, 2017 at 2:38 PST

La relación ya es oficial, pues el artista compartió en entrevista con Al Rojo Vivo de Telemundo, donde mencionó “En este momento estamos saliendo, nos gusta lo que estamos viviendo, me gusta su compañía. Me apoya y me quiere”, dejando a todos sus seguidores sorprendidos, pues Maluma nunca había hecho pública una de sus relaciones amorosas.