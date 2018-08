‘Making Movies’ nos hablan sobre su álbum ‘I Am Another You’

Esta banda nació en Kansas City y está conformada por dos parejas de hermanos: Enrique y Diego Chi; y Juan Carlos y Andrés Chaurand. La agrupación se diferencia por una particular fusión entre cumbia, rock, psicodelia, son cubano, raíces anglo y palabra hablada.

Cada una de sus canciones tiene una temática especifica en la que reflejan historias personales o de personas cercanas a ellos. En sus letras se habla de inmigración, de integración y sobre todo de cómo entre las personas hay más similitudes que diferencias.

Su álbum ‘I Am Another You’, que en español traduce ‘Yo Soy Otro Tú’, nació por un amigo del cantante Enrique Chi, quien es un policía latino que dedica sus días a escribir poesía sobre las experiencias que vive. “Él me habló sobre ese tema un par de años atrás y yo comencé a pensar en eso”, dijo Enrique en entrevista con Tenemos Que Hablar.

“En este nuevo disco queríamos contar las historias de nuestras familias. Al principio con ‘A La Deriva’, contamos la historia de una familia que conoció Enrique, pero este nuevo disco se trata de experiencias de amigos y familiares”, nos contó Diego Chi.

Este trabajo tiene 13 canciones y siete interludios que se hicieron para conectar las canciones y fueron contados a través de la voz del abuelo de los Chi. “Yo a veces digo o hago algo y me dicen que soy igualito a él. Definitivamente tenemos algo de los seres que han vivido antes que nosotros”, nos dijo Enrique.

Su álbum está incluido en varios playlist de Spotify y llegó a los diez primeros lugares de tres listas de la revista Billboard.