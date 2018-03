Los Vengadores vuelven a asombrar en estas portadas de Empire

La tierra no había necesitado tantos héroes como ahora. A falta de menos de 40 días para el estreno de Los Vengadores: Guerra del Infinito, todo el universo cinematográfico de Marvel se ha reunido no solo para derrotar al villano mas poderoso de universo, Thanos, sino también para sacarse una sesión de fotos que ya muchos consideran “épica”, pues aparecen con sus mejores trajes para la portada de la revista Empire.

En total, la revista ha sacado seis portadas. En la primera se puede ver a Iron Man, Capitán América con su nuevo traje, Shuri y la Viuda Negra.

En la segunda portada, Doctor Strange con la Gema del Tiempo, La Bruja Escarlata, Okoye y Drax.

En la tercera podemos ver a Bucky con su nuevo brazo, Pantera Negra, Nébula y Maquina de Guerra.

En la cuarta portada podemos ver a tres de los Guardianes de la Galaxia, Rocket, Mantis y el joven Groot, acompañados por Thor sin uno de sus ojos y Vision que posee la Gema de la Mente.

Star Lord, Gamora, Hulk y Spider Man con su nuevo traje, son los protagonistas de la quinta portada.

Y en la última portada, todo el protagonismo se lo lleva el Titan Loco Thanos, vistiendo el Guantelete del Infinito con dos de las piedras del infinito.