Lorena Meritano confiesa que pensó en suicidarse durante su lucha contra el cáncer de seno

La actriz y modelo argentina Lorena Meritano, se ha convertido en el ícono de las mujeres que sufren de cáncer de mama, pues con su valentía para ganarle la batalla a esta enfermedad, ha dado un ejemplo de superación y fortaleza.

Lorena se ha encargado de compartir cada etapa del cáncer que le diagnosticaron hace tres años, a través de sus redes sociales.

En este momento la actriz está fuera de peligro. Sin embargo, tiene que someterse a exámenes de prevención cada tres meses, lo que le causa bastante temor.

“Me ha pasado las últimas veces que me llega el sobre y me invade el pánico, respiro y lo abro, es que sentís la muerte aquí”, expresó la argentina.

La modelo indicó que le han realizado ocho cirugías a lo largo de su tratamiento, y espera que no sea sometida a más intervenciones.

“Voy ocho cirugías, unas tuvieron que ver con la enfermedad, otras fueron preventivas y otras de reconstrucción, espero poder parar aquí”, dijo Lorena en una entrevista.

Además, la actriz confesó que durante su tratamiento afrontó momentos muy difíciles en su vida como un derrame cerebral que sufrió su mamá y la separación con su exesposo Ernesto Calzadilla , por lo que pensó seriamente en quitarse la vida.

“Llevo tres años en esto, sin trabajar, con una separación de por medio, sí pensé seriamente en suicidarme en un momento”, reveló Meritano, quien también aceptó que en dos quimioterapias le pidió a su mamá que la dejara ir porque estaba sufriendo demasiado.

“Pobrecita mi mamá, debe ser terrible que un hijo te pida eso, pero ya no quería más, quería que me dejarán ir; me parecía muy cruel lo que estaba viviendo, no tenía fuerza, no podía respirar”, afirmó.

Respecto a su situación sentimental, dejó claro que no ha vuelto salir con nadie desde su divorcio, pero espera que cuando llegue la persona indicada la acepte como es actualmente.

“No me he tomado ni un café con alguien, ni sexo he tenido en un año y cuatro meses, pero tampoco siento que me hace falta. Siento que Dios me tiene un ser muy especial”, concluyó.

