“¿No le gusta? No lo mire”: Lina Tejeiro responde a las críticas sobre su nuevo ‘look’

La actriz colombiana Lina Tejeiro, sigue dando de qué hablar en las redes sociales, pues recientemente decidió responderle de una manera muy contundente a las personas que la criticaron por su cambio de ‘look’.

💇🏻‍♀️



Hace algunos días, Tejeiro publicó unas imágenes, en las que se podía evidenciar su cambio de ‘look’, el cual consistió en oscurecerse un poco el tono de su cabello y mandarse a hacer un capul que la hace ver “muy linda y tierna”.

Make Up & Hair

Aunque varios seguidores de la artista quedaron sorprendidos con el cambio de Tejeiro y afirmaron que se veía más joven, muchas personas indicaron que ese ‘look’ “no le queda bien”, pues parece como si la “hubieran trasquilado”.

Lina decidió responder a las críticas, asegurando que decidió cortarse el cabello por decisión propia y no para darle gusto a los demás, por lo tanto, expresó que al que no le guste, que “no lo mire”.

“El capul me lo hice por gusto propio. Si les gusta o no, eso no va a cambiar mi opinión, pues no me lo hago por darle gusto a nadie más que a mí. ¿No le gusta? No lo mire”, escribió Tejeiro al pie de una imagen.

Buenos días ☀️🌞😃 (El capul me lo hice por gusto propio , si les gusta o no eso no va a cambiar mi opinión… pues no me lo hago por darle gusto a nadie más que a mi, no le gusta ? No lo mire 🤷🏻‍♀️)

