Le termina a “la chica más sexy del clima” por jugar al ‘Call of Duty’

Gran sorpresa ha causado el motivo por el que Douglas Martin, famoso por ser jugador profesional de ‘Call of Duty’, terminó su relación sentimental con Yanet García, conocida como ‘La chica del clima’. Y es a través de sus redes sociales, donde la bella presentadora del clima del programa ‘Hoy’, ha mostrado a su ex novio, todo lo que dejó ir.

Una publicación compartida por Yanet Garcia 🇲🇽 (@iamyanetgarcia) el 24 de Jul de 2018 a las 9:20 PDT

Una publicación compartida por Yanet Garcia 🇲🇽 (@iamyanetgarcia) el 4 de Jul de 2018 a las 10:26 PDT

Yanet García es una presentadora mexicana reconocida en su país como la ‘chica más sexy del clima’, debido a su trabajo en el noticiero ‘Hoy’ de su país.



La pareja, la cual llevaba saliendo por más de tres años, confirmó el fin de su relación por redes sociales.

Heartbroken 💔😞 — Yanet García 🇲🇽 (@IamYanetGarcia) 20 de julio de 2018

El gamer decidió priorizar su carrera como jugador profesional, de esta manera lo compartió en su canal de YouTube.

Douglas de 23 años y ex pareja de García, es reconocido por haber participado en el equipo FaZe Clan y por ser uno de los gamers más reconocidos de su país de su país. Él afirma que tomó su decisión para “Me enfocaré en mi carrera como jugador profesional del videojuego ‘Call of Duty’, y con ella, no podré estar concentrado para el torneo que se avecina”.

Las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar, pues muchos de sus seguidores no podían creer que terminara su relación con esta “supermodelo”, catalogada como las “chica más sexy del clima”.

¿Qué opinas de la decisión de este amante de los videojuegos?