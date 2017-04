¿Cuáles son las razones? Ben Affleck declaró que no quiere que sus hijos sean actores

El estadounidense que debutó por primera vez en la pantalla grande a los 8 años, dijo que no le gustaría que sus tres hijos tengan inclinaciones hacia la actuación, por lo menos hasta que cumplan los 18 años.

Ben, tiene tres hijos, Violet de once años, Seraphina de ocho años y Samuel de cinco años; todos con la también actriz Jennifer Garner; de quien está divorciado por razones de tiempo y problemas de alcohol del actor.

Affleck dijo que las razones para pensar de esa forma sobre el futuro de sus hijos, es que: “Creo que es muy duro. Me encanta ser actor, empecé a serlo cuando era un niño y no lo cambiaría por nada, pero no quiero empujarles en esa dirección antes de los 18. Si cuando cumplan los 18 años toman la decisión de dedicarse a lo mismo que yo, entonces adelante. Pero existe un lado negativo en todo eso de ser un actor infantil que conozco demasiado bien”. Confesó Affleck en el Festival Internacional de Cine OutFest, en California.

El también director de cine, sabe que las experiencias por as que pasó siendo un menos y debutando en la gran pantalla, fueron pilares sólidos para ser y disfrutar de lo que ha ido construyendo y que hoy lo ponen en las más grandes producciones cinematográficas.

“No puedes ser sensible en este negocio porque el éxito y el fracaso, como actor, son dos caras de una misma moneda. Te expones al mundo para que te evalúen y no van a hacerlo siempre del mismo modo”, concluía Ben.