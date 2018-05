Las primeras imágenes del príncipe Louis, hijo de los Duques de Cambridge

El Palacio de Kensington compartió las primeras imágenes del príncipe Louis, el tercer hijo de los Duques de Cambridge, nacido el pasado 23 de abril.

Las fotos fueron capturadas por su madre, la Duquesa Catherine.

The Duke and Duchess of Cambridge are very pleased to share two photographs of Princess Charlotte and Prince Louis, taken by The Duchess at Kensington Palace.

This image was taken on 2nd May, on Princess Charlotte’s third Birthday. pic.twitter.com/H5VVgIwRGp

— Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 5 de mayo de 2018