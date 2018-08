Las espectaculares mini esculturas de apenas dos milímetros

El arte viene en miles de formas y el artista japonés Kakuho Fujii lo ha llevado completamente al extremo, sus esculturas pueden ser tan pequeñas que miden hasta dos milímetros.

El artista crea versiones minúsculas de animales silvestres, lo que ha llamado la atención de miles de personas que apoyan y siguen este “adorable” arte.

En su trabajo, Fujii utiliza elementos como mondadientes para crear estas diminutas obras, que a pesar de su tamaño, guardan una excelente calidad de detalle.

A continuación, algunas de sus obras:

Watch Japanese artist Kakuho Fujii, who uses a thin needle as his go-to tool. The artist creates the tiniest sculptures!

— Living it (@_livingit) 21 de junio de 2018