Lanzan el primer tráiler oficial de ‘Men in Black: International’

Este film de ciencia ficción, acción y comedia fue dirigido por Gary Gray, a quien debemos Friday, Set it Off, El Negociador, The Italian Job, Straight Outta Compton, y la octava entrega de rápido y furioso.

El estreno será el 14 de junio del próximo año, y se trata de un spin-off o historia que se desprende de las películas de los Hombres de Negro, que protagonizaron Will Smith y Tommy Lee Jones. Ahora el elenco está compuesto por Chris Hemsworth, Tessa Thompson, Liam Neeson, Kumail Nanjiani, Rafe Spall, Rebecca Ferguson y Emma Thompson.

La acción se desarrolla en Londres, donde un grupo de Hombres de Negro deben resolver un misterioso homicidio que los lleva alrededor del planeta.

Nuestra Tele Internacional