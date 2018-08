La reinvención del arte: así se ve el primer museo digital en París

El ‘Atelier des Lumières’ es el primer centro de arte digital de París, que dedica una exposición completamente inmersiva de dos pintores: Gustav Klimt y Egon Schiele, a cien años de su muerte.

The dark side of the moon, by @hello_ouchhh 🌔https://t.co/RwiKIiQsE7 pic.twitter.com/pygpqTZBUT

— L’Atelier des Lumières (@AtelierLumieres) 16 de agosto de 2018