¡La novia de cristiano aclara rumores sobre su embarazo!

Se rumoró que Georgina Rodríguez estaba esperando otro bebé del crack portugués luego de que fuera vista con el vientre abultado en una pasarela en España.

Parabéns meu querido filho! Estas a ficar um homem!👏🏽8️⃣🎂❤️ Una publicación compartida por Cristiano Ronaldo (@cristiano) el 17 de Jun de 2018 a las 2:38 PDT

Georgina Rodríguez asistió a una pasarela en Gran Canaria, España, hace unos días, luciendo una blusa con transparencias y una falda ajustada.

Al parecer, la última prenda hizo que la novia de Cristiano Ronaldo se viera con el vientre abultado, lo que desencadenó rumores sobre un posible embarazo.

Ahora, la modelo salió a desmentir las especulaciones, en entrevista con la revista Hola. “No estoy embarazada…aunque, en el futuro, nos gustaría ampliar la familia”, dijo.

Además, la joven explicó por qué su barriga se veía de esa forma: “Me han visto más hinchada de lo normal porque he estado de avión en avión, he comido pasta durante cuatro días seguidos y…soy humana: retengo líquidos, me influyen las hormonas y aún me estoy recuperando del parto”.

Georgina dio a luz a Alana Martina, su primera hija con Cristiano, el 12 de noviembre del año pasado.