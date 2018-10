La música salsa invade las salas de cine de EE. UU. con la película ‘Shine’

Ya está en salas de cine de los Estados Unidos la película ‘Shine’. La producción es dirigida por Anthony Nardolillo y protagonizada por Jorge Burgos, Gilbert Saldivar y Jadi Collado, con participación especial de David Zayas, de las series ‘Gotham y Dexter’, y Alysia Reiner a quien vimos recientemente en ‘Orange is the New Black’.

Shine, cuenta la historia de dos hermanos que en el pasado fueron grandes bailarines de salsa y que con el paso del tiempo han tomado caminos diferentes dentro de la misma ciudad. El film analiza el fenómeno de la gentrificación y habla de la necesidad de unidad en un momento histórico en que el mundo realmente lo necesita.

La premiere tuvo lugar en el teatro ‘Harmony Gold’ de Los Ángeles y allí hablamos con las estrellas de esta producción.

Nuestra Tele Internacional