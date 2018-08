La mejores barbas del British Beard and Mustache Championship

Las mejores barbas se reúnen anualmente en la cuarta edición del British Beard and Mustache Championship.

Con barbas grandes, pequeñas, cuidadas, desprolijas, negras, rojas, habitantes de todo el Reino Unido acudieron a la localidad de Blackpool para darse cita en una competencia donde se premian las barbas mas llamativas.

Competidores de mas de 11 países participan en más de 21 categorías que van desde la mejor barba amish, hasta el estilo libre que te permite tener tu barba en la forma más creativa que desees.

A continuación, un resumen del evento y de las mejores barbas del campeonato.

Los competidores de más de 11 países mostraron su vello facial en el Campeonato Británico de #Barba y #Bigote en Blackpool el sábado en Inglaterra pic.twitter.com/nyBLIiKR3s — Reuters Latam (@ReutersLatam) 21 de agosto de 2018