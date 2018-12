La madre de Miley Cyrus la convenció de volver a consumir marihuana

El año pasado la cantante Miley Cyrus había afirmado que renunciaría temporalmente al consumo de marihuana después de soñar en repetidas ocasiones que moría durante un monólogo del programa ‘Saturday Night Live’. Además, la cantante también afirmó que prefería disfrutar de una “mente despejada” en su día a día.

Sin embargo, sus intenciones de dejar de fumar han durado poco. En una entrevista al periódico The Sun, Cyrus reveló que su madre Trish había sido la culpable de su recaída.

“Hemos fumado un poco juntas. De vez en cuando, ya sabes. Mi madre me hizo recaer. No creo que funcione a mi máximo potencial, de la forma más inteligente o con la capacidad de estar todo lo presente y consciente que me gustaría, al menos no cuando estoy trabajando, así que entonces no fumo“, dijo en la entrevista al periódico The Sun.

La cantante, de 26 años, reveló que ahora fuma “de vez en cuando” cuando no está trabajando. “Cuando estoy trabajando, no creo que funcione en mi nivel más alto, más inteligente, más capaz de ser consciente y presente, así que no fumo cuando trabajo”.

Nuestra Tele Internacional.