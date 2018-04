La hermosa reacción de una niña al recibir un disco de hockey

En las últimas horas se ha vuelto viral un video de una pequeña fan de los Washington Capitals que tuvo que soportar en un par de ocasiones que le quitaran de las manos el disco que le había regalado uno de los jugadores para dárselo a los dos niños que estaban a su lado.

Al final del vídeo y luego de muchos intentos, se puede observar que la pequeña logró conseguir su objetivo y además se pudo capturar la bella reacción que tuvo al tener el disco en sus manos, una reacción que en definitiva conmovió a todos los espectadores.

She wanted a puck so badly, that her reaction just might melt your heart ❤️pic.twitter.com/CCy3w8hB4B

— ESPN (@espn) 16 de abril de 2018