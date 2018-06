La curiosa reacción de la hija de Beyonce al ver un video intimo de sus padres

Blue Ivy no soportó ver a sus padres en la cama, como se ve en una grabación compartida en las redes sociales.

Beyoncé y Jay-Z están realizando su gira On The Run Tour II, acompañados por sus tres hijos: Blue Ivy, de seis años, y los mellizos Rumi y Sir, de uno, de acuerdo con People.

En cada show, los artistas muestran videos de su vida privada a sus fans, donde aparecen tanto ellos como los niños.

Recientemente, un fragmento de la pareja en la cama fue exhibido en una presentación, lo que a Blue Ivy no le gustó para nada, pues se tapó los ojos y se escondió por un buen rato.

La graciosa reacción de la menor quedó registrada en un video que se volvió viral en las redes sociales.