La colombiana Paola Baldion protagoniza la película salvadoreña ‘La Palabra De Pablo’

Arturo Menéndez ya tiene listo ‘La Palabra De Pablo’, una película protagonizada por Carlos Aylagas y Paola Baldion, que narra un drama familiar de posguerra con tinte negro.

Cuenta la historia de Pablo, el hijo de un abogado que en el pasado estuvo envuelto en un desafortunado caso de corrupción. Ahora el padre vive una relación con una mujer mucho menor que él, cosa que a Pablo le genera disgusto y envidia, por eso se teje una red de mentiras que tendrá consecuencias desastrosas.

El festival de Cine Latino de Nueva York es la muestra más grande y diversa de su tipo en los EE.UU., y ‘La Palabra De Pablo’ fue la primera película salvadoreña en este festival. “Es algo muy importante, la verdad me llena de orgullo representar por primera vez una película salvadoreña acá en este festival”, nos dijo el director Arturo Menéndez.

Paola Baldion, la actriz colombiana fue importante para que su personaje Laura tuviera acento colombiano y no salvadoreño como era inicialmente. “Originalmente era salvadoreña el rol de la chica y luego cuando me fui a Salvador a leer los ensayos a Arturo le gusto que no fuese salvadoreña si no que tuviera mi acento, como que le daba otro color”, nos dijo la colombiana.

Mira el video para ver todo lo que nos contaron Arturo Menéndez y Paola en entrevista con Tenemos Que Hablar.