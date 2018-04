La carrera de perritos para ayudar a mascotas abandonadas

Esta semana Hong Kong tuvo su primera carrera de pugs y dachshunds, los también conocidos como perros salchichas, se reunieron para probar su velocidad en la primer carrera que se escucha de este tipo.

Hong Kong’s first Doggie Dash raises money for abandoned pups https://t.co/b7qkTNnBjd pic.twitter.com/E9p9ToF2zD — Lonely Planet News (@LPtravelnews) 21 de abril de 2018

Competitive pugs and dachshunds gathered in Hong Kong for the inaugural “doggie dash.” pic.twitter.com/iFTTD8OFzt — SCMP News (@SCMP_News) 16 de abril de 2018

La llamada ‘Hong Kong Doggie Dash 2018‘ aconteció por una buena causa: , un evento celebrado para recaudar dinero para perros abandonados y rescatados en Hong Kong.

This was the spot to be for dog selfies, as dozens of pugs and dachshunds took part in #HongKong‘s inaugural “#doggie dash” on Sunday to raise funds for abandoned and rescued canines. pic.twitter.com/VV5G3i8yzt — ShanghaiEye (@ShanghaiEye) 16 de abril de 2018

Dozens of pugs and dachshunds take part in Hong Kong’s inaugural “doggie dash” to raise funds for abandoned and rescued canines https://t.co/8dTITEmAfV pic.twitter.com/TgppHaf92y — AFP news agency (@AFP) 15 de abril de 2018

Docenas perros compensaron su modesta velocidad con espíritus llenos de vida en el ‘Doggie’ inaugural de Hong Kong.