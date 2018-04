La alfombra morada que reunió a The Avengers: Mira las mejores imágenes

Esta semana se estrena una de las películas mas esperadas del año, miles de fanáticos del mundo cinematográfico de Marvel se reunieron este martes en la alfombra morada de la premier de la película The avengers: Infinity War.

Los actores Chris Pratt, Letitia Wright, Robert Downey Jr., Mark Ruffalo y más, desfilaron en la alfombra morada en Hollywood. donde incluso estuvo la mente detrás de todo este universo, Stan Lee.

Acá les dejamos un compilado de las mejores imágenes:

Stan Lee making his way down the #InfinityWarPremiere carpet. pic.twitter.com/N5TlRVDo65

— Karen Civil (@KarenCivil) 24 de abril de 2018