Kendall Jenner habla por primera vez sobre lo que sintió al ver su padre vestido de mujer

Fue en 2015 cuando Bruce Jenner dejó a un lado su nombre masculino para convertirse definitivamente en Caitlyn. El revuelo mediático causado por el cambio, centró inmediatamente la atención en su familia, el clan Kardashian, quien ante las cámaras mostró su apoyo a Caitlyn.

Hoy, dos años después, la modelo Kendall Jenner ha roto el silencio y ha contado en una entrevista con Haper’s Bazaar lo que sintió al ver por primera vez a su padre, un afamado atleta, convertido en mujer.

La socialite confesó que una noche, muy tarde, bajó por un vaso de agua y observó a Jenner vestido de mujer por primera vez.

“Mi corazón se rompió. Allí estaba ella como realmente era, a las cuatro de la mañana. A esa hora era la única que podía ser ella, antes de que nosotros despertáramos”, contó Jenner.

School, track practice, cheerleading practice, all that carpool! Now my little girl is 21! Wow, so proud of you, happy birthday. Una publicación compartida de Caitlyn Jenner (@caitlynjenner) el 3 de Nov de 2016 a la(s) 1:09 PDT

La modelo de 21 años narra que encontraba pistas de que algo no estaba del todo bien en su casa. “Un esmalte de uñas por aquí, unas pelucas por allá”, dice.

“Encontrábamos pequeñas cosas y pensábamos que eso no era normal. Por un momento incluso creímos que mi padre engañaba a mi madre. Y después pensamos que eso no podría ser real”, añadió.

Lea también ► En la dulce espera: la imagen con la que Serena Williams anunció que será mamá

La modelo también confesó que cuando supo que Caitlyn se convertiría en alguien real tuvo “un sentimiento de luto”.

“Si hablaba del tema lloraba (…) Obvio que la persona sigue allí, pero físicamente estás perdiéndolo. Era mi padre, el hombre con el que crecí, el hombre que me crió”, manifestó en la entrevista.

I love when all my children are living their dreams. Last night my little angel @KendallJenner fulfilled her dream as a little girl to walk in a @VictoriasSecret show. So touching I cried! Una publicación compartida de Caitlyn Jenner (@caitlynjenner) el 11 de Nov de 2015 a la(s) 9:25 PST

Tiempo después, la joven empezó a cambiar su actitud frente al cambio de su padre y explicó que empezó a estar “agradecida” porque continuaba teniendo con vida a su padre.

En su relato, la modelo también cuenta que actualmente se siente más Jenner que Kardashian.

Harper’s Bazaar 150th anniversary issue. @harpersbazaarus stay tuned… Una publicación compartida de Kendall (@kendalljenner) el 13 de Abr de 2017 a la(s) 8:42 PDT

“A ver, soy una chica y me gusta ser una chica, pero nunca me lo he tomado tan en serio como mis hermanas. Creo que lo he heredado de mi padre”, dijo.