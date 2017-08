Kendall Jenner fue elegida como icono de Moda de la Década

La modelo estadounidense Kendall Jenner, será nombrada como icono de Moda de la Década durante la Fashion Week de Nueva York, la cual se llevará a cabo el próximo 8 de septiembre.

Kendall es una de las modelos más cotizadas del momento y ha desfilado en las pasarelas más importantes del mundo, luciendo las mejores marcas del mercado.

Sin embargo, este reconocimiento causó polémica en las redes sociales, pues muchos aseguran que Jenner no se merece el galardón, por su poca trayectoria como modelo.

write to me 🌹 @laperlalingerie #LaPerla_Ambassador Una publicación compartida de Kendall (@kendalljenner) el 29 de Ago de 2017 a la(s) 12:19 PDT

Kendall se dio a conocer en Hollywood y en el mundo de la moda, debido a su participación en el programa ‘Keeping Up with the Kardashian’. Además, ha incursionado como empresaria con el apoyo de sus hermanas y su madre, quienes conforman el famoso y controversial ‘clan Kardashian’.

sister power… girl power 👊🏽 Una publicación compartida de Kendall (@kendalljenner) el 16 de Ago de 2017 a la(s) 7:39 PDT

Vea también: Muy sensual: así es el baile de Natalia París que causa furor en redes sociales