Justin Bieber sorprendió con un radical cambio de ‘look’

El artista canadiense vuelve a convertirse en el centro de atención, esta vez por su radical cambio de ‘look’.

Desde hace ya un tiempo, Justin Bieber decidió llevar su melena larga sin entrar en discusión de si le queda mejor o peor el pelo largo. Pero a través de las redes sociales sorprendió a todos sus seguidores con un nuevo peinado. El cantante decidió raparse su larga melena rubia y con una selfie mostró a sus seguidores su renovado look.

Aún no hay claridad por las razones que llevaron al músico a tomar esta decisión, sin embargo, Hailey Baldwin podría ser la responsable de este cambio radical.

Bieber estrenó su corte de cabello en el parque temático Walt Disney World, en Orlando, Florida.

Fan taken video of Justin in Orlando, Florida (October 30) pic.twitter.com/njv5Ud5dPd

— Bieber-news (@yourbiebernews3) 30 de octubre de 2018