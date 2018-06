Justicia racial en EE.UU.: hablamos con los realizadores de ‘Say Her Name’

El documental ‘Say Her Name: The Life and Death of Sandra Bland’ cuenta la historia de Sandra Bland: una mujer afrodescendiente que fue detenida y arrestada por una infracción de tráfico en el condado de Waller en Texas, en el 2015. Tres días después murió, por un aparente suicido mientras se hallaba bajo custodia policial. el caso se hizo notorio a nivel nacional y origino una serie de protestas, pues amigos y familiares quedaron con muchas incógnitas.

¿Que llevo a una mujer activista del movimiento Black Lives Matter al suicidio en tan solo tres días?

La realizadora acompaño a la familia de Bland en la búsqueda de respuestas durante los dos años que siguieron a su muerte. El resultado es un estudio vigoroso sobre la justicia racial.

Estuvimos en la alfombra roja y tuvimos la oportunidad de hablar con los realizadores.