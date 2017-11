José Luis Bustamante está exponiendo su nueva galería de pinturas en Nueva York

La exhibición de pinturas abstractas del artista mexicano José Luis Bustamante, denominada ‘Power Of The South Wind Across Borders’, está obra se puede apreciar en el Club National Arts en Nueva York.

A lo largo de su carrera, Bustamante ha podido varias técnicas, las cuales tienen un efecto impactante e hipnótico.

Alfonso Díaz, el director de ¡Tenemos Que Hablar!, entrevistó al artista. Veamos.

