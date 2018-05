John Travolta sorprende a sus seguidores con curioso paso de baile

El protagonista de ‘Grease’ o ‘Pulp Fiction’, John Travolta, se presentó en el Festival de Cannes para el estreno de su nueva película ‘Gotti’ donde interpreta a uno de los mafiosos más conocidos de Estados Unidos.

Tras la premier, el actor de 64 años, acudió a la fiesta organizada tras el festival y allí ha deleitado a los asistentes con un inesperado invitado.

You gotta check out my John Travolta’s New movie Gotti he is great in it. pic.twitter.com/EYIVAVoitb

50 Cent fue el encargado de prender la fiesta que se organizó tras el estreno de la nueva película de John Travolta, el actor se subió al escenario y demostró sus dotes de baile sorprendiendo a todo el público.

Me and John Travolta partying 😆 l swear l only came out here because of him. pic.twitter.com/naQXTMGnxr

— 50cent (@50cent) 16 de mayo de 2018