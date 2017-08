Irreconocible: así luce en la actualidad la exprotagonista de novela Yina Calderón

La polémica participante de ‘Protagonistas de Nuestra Tele’, Yina Calderón, compartió una imagen en sus redes sociales, en la que luce totalmente diferente a como estaba en el reality show emitido en el año 2013.

Recientemente, Yina se operó el mentón y se sometió nuevamente a una liposucción. A través de su cuenta de Instagram, la empresaria reveló el proceso y el resultado de su nueva cirugía plástica.

“Porque cuando hay plata y ganas uno se puede hacer lo que quiera”, escribió Yina al pie la imagen.

Aquí donde la dura @anamaria_ciro dejen 15 dias y se van a dar cuenta como me deja este abdomen ella y mi querido el mejor de todos @dr_urazanoficial los van a dejar 😲😲😲 ( tengo tratamiento puesto en el cabelllo por eso no esta peinado pero amoooo mi color gracias @shekinaoficial_ 😘😘 y mi jeans de los mejores @ochenteros_yinacalderon ) porque cuando hay plata y ganas uno se puede hacer lo que quiera ( y si no tiene la plata consigalá amor de una pues dormidas si no babys 😄) lindo viernes Una publicación compartida de yinacalderon (@yinacalderonoficial) el 25 de Ago de 2017 a la(s) 7:39 PDT

Además, días antes, la exprotagonista causó polémica con un mensaje que escribió en sus redes sociales.

“Usted no me tocó la puerta y me trajo la plata para cada una de mis cirugías, entonces me hace el favor y no critica”, expresó Calderón.

“Trabajen duro mamacitas que con plata en la mano se hacen lo que quieran para quedar mamacitas, viajen, estudien, trabajen y tengan muchos novios”, agregó la empresaria.

Es qie soy un problema @farinamusic // usted no me tocó la puerta y me trajo la plata para cada una de mis cirugias entonces me hace el favor y no critica ………. #dorada (trabajen duro mamacitas que con plata en la mano se hacen lo que quieran para quedar mamacitas, viajen, estudien, trabajen y tengan muchos novios 😎😎😎 al tiempo claro jajajaj ) Una publicación compartida de yinacalderon (@yinacalderonoficial) el 20 de Ago de 2017 a la(s) 10:14 PDT

Sin embargo, esta no es la primera vez que Yina se somete a un tratamiento estético, pues desde hace algunos años se ha venido operando las caderas, los senos y la nariz.

