¿Inocente? Justin Bieber fue sobreseído y podrá volver a cantar en los escenarios de Argentina

En su última visita a la Argentina en el 2013, el cantante canadiense Justin Bieber fue acusado de golpear al fotógrafo Diego Pesoa en el boliche INK.

Después de 4 años, la Sala Quinta de Argentina resolvió sobreseer al joven artista de los cargos que le imputó el Juez Alberto Baños.

De esta manera, Bieber podrá volver a presentarse en Argentina.

“No me sorprende para nada. Es más, ya estamos preparando lo que viene desde hace rato porque sabíamos que iban a fallar de esta manera. La Sala Quinta es la misma sala que le quitó la detención, que le permitió que declarara por un videíto en teleconferencia y que no permitió que ese material trascienda. Es una sala que a lo largo de los dos años siempre dictó resoluciones favorables a Justin Bieber. Pero estamos tranquilos, porque en un sistema jurídico ellos no son los dueños de la verdad, por eso existe la sala de casación a la que recurriremos, tanto el fiscal como todas las querellas”, expresó el abogado del demandante.

“Hoy en Argentina no puede ser que estemos discutiendo si debe ir preso o no una persona cuando alguien que fue gravemente lesionada por su accionar, cuando se robaron teléfonos y todo quedó filmado y está aportado en la causa”, agregó.

