Inicia la cuarta edición del Festival de Cine de la Américas en Nueva York

Desde el 8 de junio hasta el 16 de junio, se llevará a cabo la cuarta edición del Festival de Cine de las Américas en Nueva York.

En él, podremos disfrutar de películas de ficción, documentales, cortometrajes y films de animación, que representan la diversidad de las culturas, idiomas e historias de las américas.

Hay representación de Argentina, Brasil, Canadá, Colombia, México, Puerto Rico y Estados Unidos.

La apertura fue en el Instituto Cervantes, con el estreno de “j: beyond flamenco”, dirigida por el legendario realizador español Carlos Saura. El viernes 16 de junio es la clausura con la ceremonia de premiación del concurso de cortometrajes de las Américas, en el National Museum of the American Indian. La película de cierre es “Angry Inuk”, un documental dirigido por Alethea Arnaquq-Baril.

Toda la información sobre las películas, fecha y locaciones están en la página www.taffny.com , recomendamos la función del 10 de junio a las 4 de la tarde: el documental “Gabo y el cine”, dirigido por José Luis Agraz.

