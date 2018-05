Increible: Mira el cosplay de Dr. Strange hecho con tecnologia LED

Uno de los personajes más importantes y queridos de ‘Avengers: Infinity War’ era sin duda Doctor Strange. El Hechicero Supremo, guardián de la Gema del Tiempo y el único que vio el futuro (y la única probabilidad en la que nuestros superhéroes podían ganar) ha sido inspiración para un fanático quien ha usado tecnología LED para emular sus poderes místicos.

Todos hemos visto a algunos ‘cosplayers’ intentar interpretar a este personaje pero siempre faltaba algo, el poder místico de Doctor Strange en sus manos.

A brilliant use of LED fans to recreate Dr Strange spell: we could say it’s a cosplay, but it’s actually a remarkable interpretation of technology https://t.co/OW6ef7oa2g (J) | https://t.co/Xpbot3fH2t pic.twitter.com/JWbSxWy1WD

— Massimo (@Rainmaker1973) 19 de mayo de 2018