Increíble, esculturas que desaparecen según donde las mires

El escultor alemán Julian Voss-Andreae se ha especializado en crear obras con láminas de acero que “aparecen y desaparecen” que desafían tu perspectiva.

#Quantum Man shimmering in and out of existence…

@maryhillmuseum (sculpture by Julian Voss Andreae) pic.twitter.com/V05qALc0lG

— Alin Flaidar (@AlinFlaidar) 17 de agosto de 2015